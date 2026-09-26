Muere hombre atropellado y cierran Anillo Periférico en Pesquería

Un hombre murió atropellado en el Anillo Periférico, a la altura de Ruiz Cortines, donde fue cerrada totalmente la circulación.

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Una persona murió luego de ser atropellada sobre el Anillo Periférico, en el municipio de Pesquería.

El reporte del accidente fue recibido alrededor de las 5:20 de la mañana, a la altura del kilómetro 58, donde elementos de Protección Civil de Pesquería acudieron para atender a la persona que había sido arrollada.

A su llegada, los rescatistas confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales. En el sitio se observaron un calzado en color blanco, un pantalón gris con cinturón y una prenda superior oscura.

Tras confirmar el fallecimiento, elementos de Fuerza Civil permanecieron en el lugar en espera de la Guardia Nacional y de las autoridades correspondientes para realizar las diligencias.

Debido al accidente, se mantuvo cerrada la circulación de ambos carriles de oriente a poniente, así como el acotamiento, mientras se esperaba el arribo de las autoridades.

Será la autoridad competente la encargada de establecer las circunstancias en las que ocurrió el atropello y determinar la identidad de la persona fallecida.