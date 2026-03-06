Muere hombre atropellado por tráiler en Zuazua

Al sitio acudieron cuerpos de auxilio municipales; sin embargo, al arribar confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales

Un hombre murió tras ser atropellado por un tráiler cuando intentaba cruzar la carretera a General Zuazua, en el municipio de Zuazua.

El accidente ocurrió a la altura de la colonia Real de Palmas, donde la víctima fue embestida por la pesada unidad mientras intentaba atravesar la vía.

Tras el impacto, el cuerpo quedó debajo de un puente peatonal ubicado en la zona.

Al sitio acudieron cuerpos de auxilio municipales; sin embargo, al arribar confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido revelada y autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el hecho.