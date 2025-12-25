Muere hombre atropellado por camioneta de presuntos escoltas

El hombre intentó cruzar una avenida cuando, al llegar a uno de los retornos, la camioneta no logró esquivarlo y terminó impactándolo, en el sector Solidaridad

Un hombre en situación de calle perdió la vida luego de ser atropellado por una camioneta, presuntamente perteneciente a un grupo de escoltas, en la zona norte del municipio de Monterrey.

El accidente ocurrió sobre la avenida Luis Donaldo Colosio, en el cruce con la calle Nubio, a la altura de la colonia Barrio Acero.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre intentaba cruzar la avenida cuando, al llegar a uno de los retornos, la camioneta no logró esquivarlo y terminó impactándolo.

El cuerpo del hombre, aún no identificado, de aproximadamente 45 años, quedó debajo del vehículo.

Tras el incidente, al sitio acudieron elementos de la Policía Ministerial y personal de Servicios Periciales, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes para realizar el peritaje pertinente.

Policías municipales abanderaron y acordonaron la zona para facilitar las labores de investigación.