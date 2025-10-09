Muere hombre atropellado en Libramiento Noreste en Escobedo

En esta ocasión el hombre fue impactado cuando intentaba cruzar la avenida y su cuerpo quedó tendido a un lado del camellón central.

Un hombre perdió la vida atropellado en Libramiento Noreste, en el municipio de Escobedo.

El accidente se registró alrededor de las 05:30 horas de este miércoles a la altura de la avenida Paseo de la Amistad.

Según testigos, era frecuente ver a este hombre de aproximadamente 35 años de edad cruzar esta arteria en donde hay una zona de descanso de algunos traileros porque hay una gasolinera.

En esta ocasión el hombre fue impactado cuando intentaba cruzar la avenida y su cuerpo quedó tendido a un lado del camellón central. Un tenis quedó en el terreno de terracería.

Elementos de la Policía de Proxpol y de la Guardia Nacional se encuentran resguardando la zona a la espera de la llegada de servicios periciales.

Un carril de circulación está cerrado en dirección al municipio de Apodaca, lo que está generando una carga vehicular.