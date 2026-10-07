Muere hombre atropellado en la Carretera a Colombia

Los elementos de la Policía de Proxpol confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales, por lo que la zona fue acordonada

Un hombre de aproximadamente 30 años murió luego de ser atropellado sobre la Carretera a Colombia, en el municipio de Escobedo.

El accidente fue reportado durante las primeras horas de este lunes, a la altura del kilómetro 6.5 de dicha carretera, en los carriles con circulación de norte a sur, donde se alertó a los cuerpos de emergencia sobre una persona que se encontraba tendida sobre la carpeta asfáltica.

Tras recibir el reporte, al sitio se movilizó una unidad de PROXPOL para brindar atención y verificar las condiciones del hombre.

Sin embargo, a su llegada, los elementos confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales, por lo que la zona fue acordonada y se solicitó la intervención de las autoridades correspondientes.

El fallecido no fue identificado en el lugar. De acuerdo con los primeros informes, se trataría de un hombre de aproximadamente 30 años de edad.

En tanto, el vehículo involucrado en el atropello no permaneció en el sitio y hasta el momento no se ha localizado al conductor que habría provocado el accidente.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León acudieron para iniciar las investigaciones y establecer cómo ocurrió el atropello, además de buscar indicios que permitan identificar tanto al vehículo involucrado como a su conductor.

Las autoridades mantienen las indagatorias para determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades.