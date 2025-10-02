Muere hombre atropellado en la autopista a Saltillo

Uno de los carriles se muestra afectado por la presencia del cuerpo del hombre, por lo que se pide extremar precauciones.

Autoridades investigan la muerte de un hombre que fue atropellado en la autopista a Saltillo, en Santa Catarina.

El percance vial se registró sobre el puente que pasa por encima del río Santa Catarina en los carriles de circulación de Saltillo a Monterrey, en la curva frente a 'La Huasteca'.

El hombre quedó sin vida sobre uno de los carriles de circulación. El presunto responsable se dio a la fuga, ya que en el lugar no se encontró ningún vehículo detenido.

En el sitio se encuentra una patrulla de la Policía Municipal resguardando la zona. Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones también llegaron al lugar y se encuentran a la espera del arribo de Servicios Periciales para iniciar las indagatorias correspondientes.

Uno de los carriles se muestra afectado por la presencia del cuerpo del hombre, por lo que se pide extremar precauciones.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada y se desconocen características físicas.