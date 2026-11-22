Un hombre de 54 años murió luego de ser atropellado por un vehículo cuyo conductor escapó del lugar en el municipio de Guadalupe

Un hombre de 54 años murió luego de ser atropellado por un vehículo cuyo conductor escapó del lugar en el municipio de Guadalupe.

Los hechos se registraron en el cruce de la avenida Serafín Peña y la calle Tepeyac, donde la víctima, identificada como Marcos, fue embestida cuando intentaba cruzar la vialidad.

De acuerdo con vecinos del sector, el hombre, quien se desempeñaba como lavacoches, se encontraba conviviendo con amigos momentos antes del accidente y posteriormente intentó cruzar en un área con poca iluminación.

Tras observar lo ocurrido, habitantes solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia. Al sitio arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes intentaron reanimarlo, pero confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal acordonaron el área, mientras que agentes ministeriales y peritos realizaron las diligencias correspondientes y recabaron evidencias para esclarecer el accidente.