Muere hombre atropellado en el Libramiento Noreste

El conductor habría intentado esquivar al peatón dando un volantazo, sin embargo, terminó por embestirlo con el costado derecho delantero de la unidad

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Cuando trataba de cruzar el Libramiento Noreste un hombre de la tercera edad murió atropellado, en Escobedo.

La víctima, según el reporte preliminar, habría intentado atravesar la vía mediante un hueco en el muro que divide ambos sentidos de la circulación.

En ese momento una camioneta Nissan Kicks viajaba por la zona, y no alcanzó a frenar a tiempo ante la incursión del adulto mayor.

El conductor habría intentado esquivar al peatón dando un volantazo, sin embargo, terminó por embestirlo con el costado derecho delantero de la unidad.

Accidente ocurrió frente a empresa en Escobedo

Fue sobre el kilómetro 28, frente a la empresa Blokera Regiomontana, con dirección de poniente a oriente, donde ocurrió el accidente.

Se reportó minutos después de las 9:00 de la mañana del domingo, a unos metros del cruce con la avenida San José de los Sauces.

El cuerpo de la víctima quedó tendido sobre el pavimento, en el carril derecho.

Aunque no fue identificada, se dijo que tenía aproximadamente 65 años de edad, era de tez morena, vestía una camisa guinda y un pantalón negro.

Autoridades realizan investigaciones

Elementos de la Cruz Roja llegaron para prestar los primeros auxilios, pero el hombre no tenía ya signos vitales.

Como parte del proceso para deslindar responsabilidades, oficiales de la Policía de Escobedo detuvieron al conductor de la camioneta.

En tanto, personal de la Fiscalía y la Guardia Nacional se desplegaron para levantar el cuerpo y custodiar la zona respectivamente.

Por otro lado, minutos después del atropello, y antes del despliegue policiaco, al menos tres automóviles protagonizaron una carambola cuando uno de ellos frenó bruscamente para no estrellarse contra el vehículo involucrado.