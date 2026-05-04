Muere hombre atropellado en Carretera a Laredo

Hasta el momento la víctima no ha sido identificada, por lo que continuarán las investigaciones, buscando a la par dar con el responsable.

Un hombre murió luego de ser atropellado en la carretera a Laredo sobre el kilómetro 17 bajo del paso elevado del libramiento noroeste, en Apodaca.

El accidente habría ocurrido por la madrugada, dificultando la visualización de la víctima, además el responsable se dio a la fuga.

Se informó que presuntamente el hombre habría intentado cruzar la carretera cuando fue embestido y proyectado metros después sobre la lateral, siendo visualizado hasta la mañana del día.

Al lugar arribaron elementos de cruz roja quienes confirmaron el descenso de la persona, llamando a autoridades estatales y municipales quienes resguardaron la zona para posteriormente personal del instituto de criminalistica y servicios periciales retirarán el cuerpo.

Hasta el momento la víctima no ha sido identificada, por lo que continuarán las investigaciones, buscando a la par dar con el responsable.