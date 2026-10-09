Muere hombre atropellado en avenida Revolución

Otros pasajeros que viajaban en el automóvil fueron revisados por los cuerpos de auxilio, aunque no presentaban lesiones aparentes.

Un hombre murió luego de ser atropellado por un automóvil sobre la avenida Revolución, en el sur de Monterrey.

El accidente fue reportado alrededor de las 22:23 horas del martes, en el cruce de la avenida Revolución y la calle Batallón de San Blas, en la colonia Torremolinos.

Al llegar al sitio, elementos de Protección Civil de Monterrey localizaron a un hombre de entre 30 y 35 años tendido sobre la vialidad, quien ya no presentaba signos vitales.

A unos metros del lugar fue localizado un Mazda 3 en color rojo, señalado como el vehículo involucrado en el atropello.

El conductor, identificado como Maximiliano, de 26 años, fue valorado en el sitio debido a que presentó cristales en los ojos y dolor en la zona cervical a consecuencia del impacto.

Otros pasajeros que viajaban en el automóvil fueron revisados por los cuerpos de auxilio, aunque no presentaban lesiones aparentes.

La víctima no fue identificada en el lugar. Como características, se informó que era un hombre de tez morena, quien vestía pantalón de mezclilla y camisa negra.

Elementos de Movilidad de Monterrey y Policía permanecieron en el sitio para realizar las diligencias correspondientes y establecer cómo ocurrió el accidente.