Muere hombre atropellado en avenida Garza Sada

El conductor de una unidad de la ruta 66, un joven de 23 años, indicó que la víctima hasta el momento no identificada, se encontraba sobre la vialidad.

Un hombre murió tras ser atropellado sobre la avenida Garza Sada, al sur de Monterrey, lo que generó una movilización de cuerpos de seguridad.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de una unidad de la ruta 66, un joven de 23 años, indicó que la víctima hasta el momento no identificada, se encontraba sobre la vialidad, sin que se haya confirmado si intentaba cruzar al momento del impacto.

Al sitio llegaron elementos de la Policía de Monterrey, así como agentes ministeriales y personal de Servicios Periciales, quienes acordonaron el área para realizar las diligencias correspondientes.

¿Qué investigan las autoridades?

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar responsabilidades, mientras se define la situación legal del conductor.

En la zona, el percance provocó el cierre de al menos dos carriles en dirección de sur a norte, a la altura de una plaza comercial, lo que generó afectaciones a la circulación.