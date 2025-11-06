Muere hombre atropellado en avenida Garza Sada en Monterrey

El cuerpo salió proyectado al carril contrario de norte a sur, cayendo sobre un vehículo blanco compacto y posteriormente cayó en la vía pública

Un hombre murió luego de ser atropellado por una camioneta sobre la avenida Eugenio Garza Sada, a la altura de la avenida Lázaro Cárdenas, en la colonia Las Brisas, al sur de Monterrey.

La víctima de entre 30 y 40 años de edad, que no ha sido identificado, presuntamente intentaba cruzar la avenida Eugenio Garza Sada, en dirección de sur a norte, cuando fue impactado por el vehículo color azul, tipo Ford.

El cuerpo salió proyectado al carril contrario de norte a sur, cayendo sobre un vehículo blanco compacto y posteriormente cayó en la vía pública, sin signos vitales, perdiendo algunas de sus pertenencias tras el golpe, como ambos zapatos, calcetines, sudadera y mochila.

Elementos de la Policía de Monterrey, Protección Civil estatal y municipal, así como una ambulancia del CRUM, acordonaron la zona para realizar las acciones correspondientes y levantar el cuerpo.

El conductor del vehículo, un hombre de aproximadamente 50 años que no fue identificado, fue detenido por la policía para rendir su declaración al ser el principal responsable, así como el joven conductor del vehículo blanco.

Este hecho lamentable se suma a las tres personas que han muerto arrolladas, en menos de cuatro días. Las investigaciones continuarán debido a que el percance ocurrió cerca de dos puentes peatonales.