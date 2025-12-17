Muere hombre atropellado en avenida Constitución

La víctima sin signos vitales quedó atendida sobre el carril derecho, así como el vehículo color rojo modelo Tida, unos metros más adelante del cuerpo

Un hombre murió luego de ser arrollado por un vehículo sobre la avenida Constitución, metros después de la avenida 10 de mayo en el municipio de Guadalupe.

La víctima sin signos vitales quedó atendida sobre el carril derecho, así como el vehículo color rojo, tipo Tida, unos metros más adelante del cuerpo.

Al lugar arribaron, elementos de Protección Civil estatal, municipal, Tránsito de Guadalupe y personal de Servicios Periciales para realizar las diligencias correspondientes.

De momento no se ha logrado determinar la identidad del fallecido o las circunstancias del incidente.

Tras el atropello, todos los carriles ordinarios de Constitución, quedaron cerrados, provocando carga vehicular en la zona, pues este se dio en plena hora pico.

Se exhorta a los automovilistas a buscar rutas alternas y tener paciencia a la hora de circular por esta importante arteria que conecta gran parte del Área Metropolitana.