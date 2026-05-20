Muere hombre atropellado cuando cambiaba una llanta en Escobedo

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre sufrió una falla mecánica en su vehículo, por lo que descendió de la unidad para intentar cambiar una llanta.

Un hombre perdió la vida de manera trágica al ser atropellado por un vehículo cuando intentaba cambiar una llanta a un costado de la carretera a Nuevo Laredo.

El fatal accidente se registró durante la mañana de este lunes en el municipio Escobedo, en los límites con el municipio de Apodaca.

La víctima fue identificada como Zeferino Cruz Cruz, quien se encontraba detenido en uno de los carriles centrales de la Carretera a Nuevo Laredo, en sentido de norte a sur, a la altura de la colonia Balcones Primer Sector.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre sufrió una falla mecánica en su vehículo, por lo que descendió de la unidad para intentar cambiar una llanta.

Sin embargo, debido a que el vehículo quedó invadiendo uno de los carriles centrales, Zeferino permanecía expuesto al flujo vehicular.

En ese momento, otro conductor que circulaba por la misma carretera no logró frenar a tiempo y terminó arrollándolo, proyectando el cuerpo varios metros sobre la carpeta asfáltica, lo que le provocó la muerte de manera inmediata.

Al sitio acudieron paramédicos, quienes tras realizar la valoración correspondiente y confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Elementos de Fuerza Civil, así como policías municipales de Escobedo, acordonaron la zona y realizaron el abanderamiento para evitar otro percance.

Durante las maniobras se generó intenso tráfico, ya que dos carriles centrales y uno de la lateral fueron parcialmente cerrados.

Las autoridades continúan con las investigaciones para deslindar responsabilidades, mientras que el conductor responsable fue detenido.hu