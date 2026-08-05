Muere hombre atropellado a metros de puente peatonal en García

Un hombre murió atropellado al intentar cruzar el Libramiento Noroeste, en García. El cuerpo quedó junto al muro de contención, cerca de un puente peatonal.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un hombre de aproximadamente 50 años de edad perdió la vida durante la 1:45 horas de este martes, luego de ser atropellado cuando intentaba cruzar el Libramiento Noroeste, a la altura del paraje San José, en el municipio de García.

El accidente ocurrió sobre el Libramiento Noroeste, en su cruce con la calle San José. De acuerdo con los primeros reportes, la víctima intentó atravesar la vía de circulación y fue embestida por un vehículo. Tras el impacto, el hombre salió proyectado y quedó sin vida junto al muro de contención, a escasos metros de un puente peatonal.

Paramédicos acudieron al lugar, pero únicamente confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

La víctima permanece en calidad de no identificada. Como señas particulares, las autoridades informaron que se trata de un hombre de aproximadamente 50 años de edad, de complexión robusta, tez morena y una estatura aproximada de 1.65 metros.

La zona fue acordonada por elementos de las corporaciones de auxilio y seguridad, mientras agentes ministeriales y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales realizaron el levantamiento de evidencias e iniciaron las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento las autoridades no han informado sobre un presunto responsable, por lo que continúan las indagatorias para esclarecer cómo ocurrió el atropello y determinar responsabilidades.