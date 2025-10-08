Muere hombre atrapado en incendio en su casa en Guadalupe

Vecinos alertaron a los cuerpos de rescate sobre el fuego que consumía la casa, la cual presentaba una fuerte acumulación de basura y desechos reciclables.

Un trágico incendio cobró la vida de un hombre identificado como Gerardo Villegas, de 60 años, quien murió calcinado dentro de su vivienda ubicada en la calle Cocula número 351, en la colonia Tierra Propia, en el municipio de Guadalupe.

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro ocurrió durante los primeros minutos de este martes, cuando vecinos alertaron a los cuerpos de rescate sobre el fuego que consumía la casa, la cual presentaba una fuerte acumulación de basura, plásticos y desechos reciclables.

Testigos narraron que, mientras las llamas se extendían, se escuchaban gritos desesperados provenientes del interior. “¡Manden agua, manden agua!”, fue lo último que alcanzaron a oír los vecinos antes de que el fuego envolviera por completo la vivienda.

Elementos de Bomberos y Protección Civil de Guadalupe arribaron al lugar y trabajaron intensamente para sofocar el incendio. Sin embargo, al ingresar, encontraron el cuerpo sin vida del hombre, quien habría quedado atrapado entre los escombros y el material en combustión.

Vecinos del sector señalaron que Gerardo vivía solo en el domicilio, el cual estaba abandonado desde hacía tiempo. Indicaron que el hombre se dedicaba a la recolección de basura y materiales reciclables, y que en varias ocasiones había provocado pequeños incendios al encender fogatas para cocinar o calentarse.

Según relataron, esta no era la primera vez que ocurría un incidente similar en el lugar: era el séptimo incendio registrado en esa misma vivienda, de acuerdo con los vecinos y con archivos periodísticos de INFO7. Apenas el 7 de agosto de 2024, se habría reportado un siniestro en el mismo domicilio.

Autoridades municipales informaron que en diversas ocasiones, personal de Servicios Públicos de Guadalupe había acudido para realizar labores de limpieza en el sitio, aunque a los pocos meses el lugar volvía a llenarse de desechos.

El área fue acordonada por elementos de la policía, mientras peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales iniciaron las investigaciones para determinar las causas exactas del incendio y confirmar la identidad del fallecido.

La tragedia dejó consternados a los habitantes de la colonia, quienes aseguran que el hombre siempre fue conocido por su vida solitaria y por su insistencia en habitar una casa que, pese a los múltiples incendios, nunca quiso abandonar.