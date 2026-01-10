Muere hombre arrollado sobre avenida Azteca en Guadalupe

Elementos de policía de Guadalupe, acordonaron la zona en espera de personal de servicios periciales para el levantamiento del cuerpo y el retiro del mismo.

Un hombre murió, luego de ser arrollado por un vehículo sobre la avenida Azteca y Cora, en el municipio de Guadalupe.

El conductor identificado como Dante de 53 años circulaba abordo de un auto color guindo tipo versa cuándo invistió a la víctima que no ha sido identificada.

El cuerpo del hombre de aproximadamente 60 años quien no ha sido identificado quedó tendido sobre la vía pública en el carril derecho, al lugar arriba en elementos de Cruz Roja para brindar los primeros auxilios sin embargo ya no contaba con signos vitales.

