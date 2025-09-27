Muere hombre arrollado por vehículo en la Carretera Nacional

El conductor circulaba a exceso de velocidad y no logró frenar a tiempo, impactando de lleno a la víctima, quien quedó tendida sobre el asfalto

Un hombre perdió la vida de manera trágica al ser atropellado por una camioneta cuando intentaba cruzar la Carretera Nacional, a la altura de la colonia El Barro, en los límites de Monterrey y Santiago.

El accidente se registró alrededor de las 22:00 horas en el kilómetro 262, donde testigos señalaron que el conductor circulaba a exceso de velocidad y no logró frenar a tiempo, impactando de lleno a la víctima, quien quedó tendida sobre el asfalto.

De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, tras el impacto la camioneta avanzó algunos metros y posteriormente su conductor dio vuelta en “U” en el puente vial para detenerse en el carril contrario, justo frente al sitio donde ocurrió el atropello.

Al lugar arribaron elementos de Protección Civil de Monterrey, y paramédicos de Cruz Roja sin embargo él y hombre atropellado no pudo recibir auxilio médico, pues falleció de manera instantánea debido a la fuerza del impacto. Hasta el momento no ha sido identificado por las autoridades.

Elementos de la Policía de Monterrey arribaron al punto y retuvieron al conductor, mientras personal de la Fiscalía General de Justicia llevó a cabo las primeras investigaciones y el levantamiento del cuerpo.