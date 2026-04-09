Muere hombre arrollado por retroexcavadora en Aramberri

El hombre perdió la vida tras ser arrollado por la unidad que realizaba labores, en la comunidad Congregación Sandía, la mañana de este martes

Un hombre murió arrollado por una retroexcavadora en el municipio de Aramberri, generándose movilización policiaca.

De acuerdo a la información, el accidente se registró durante la mañana de este martes, alrededor de las 10:50 horas, en la comunidad Congregación Sandía.

Presuntamente el hombre fue arrollado por una retroexcavadora donde se realizan labores.

El lugar fue acordonado por Policía municipal, mientras que elementos periciales recaban indicios del accidente.

El cuerpo fue trasladado al anfiteatro para la autopsia de ley.