Muere hombre arrollado por camioneta que huyó en Cadereyta

Tras el impacto, el hombre identificado como Pablo, de 47 años, quedó inconsciente sobre el pavimento con severas lesiones en la cabeza.

Un hombre perdió la vida la tarde del martes luego de ser atropellado por el conductor de una camioneta que escapó del lugar, en la carretera a Palmitos, a la altura de la entrada al sector Las Trancas en el municipio de Cadereyta.

El fatal accidente fue reportado alrededor de las 19:30 horas, cuando automovilistas solicitaron apoyo tras observar a una persona tirada sobre la carpeta asfáltica.

De acuerdo con versiones recabadas en el sitio, la víctima caminaba mientras empujaba un triciclo y era acompañada por su pareja, cuando repentinamente una camioneta tipo estaquitas lo embistió y continuó su marcha.

Tras el impacto, el hombre identificado como Pablo, de 47 años, quedó inconsciente sobre el pavimento con severas lesiones en la cabeza.

Al lugar acudieron rescatistas y personal de Protección Civil y Bomberos, quienes al valorar al afectado confirmaron que ya no presentaba signos vitales. Entre las lesiones visibles se reportó una herida de consideración en la región craneal, además de probable traumatismo severo.

La zona fue acordonada por autoridades preventivas mientras agentes de vialidad iniciaban las investigaciones para tratar de ubicar al vehículo involucrado y esclarecer la mecánica del accidente.

Peritos y personal del Servicio Médico Forense acudieron posteriormente para realizar las diligencias correspondientes y ordenar el traslado del cuerpo.

A un costado de la carretera quedó el triciclo que empujaba la víctima, convertido en testigo silencioso de una tragedia que terminó con una vida y dejó a una familia en duelo.