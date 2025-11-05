Muere hombre arrollado por camión de la Ruta 527 en Apodaca

Vecinos del lugar identificaron a la víctima de forma preliminar como un vendedor de paletas conocido en la colonia Pueblo Nuevo con el apodo de 'El Regañado'

Un hombre perdió la vida la noche del lunes tras ser arrollado por un camión urbano, presuntamente de la Ruta 527, cuando intentaba cruzar la carretera Huinalá a Villa de Juárez, en el municipio de Apodaca.



El accidente se registró alrededor de las 21:40 horas, a la altura del cruce con Margarito Garza González. Según testigos, el camión circulaba a exceso de velocidad cuando embistió al peatón, quien salió proyectado varios metros para después ser aplaztado por el mismo camión generando la muerte casi de manera instantánea sobre la carpeta asfáltica.



Tras el atropello, el chofer del camión no se detuvo y continuó su camino, dándose a la fuga con la unidad. Autoridades de tránsito iniciaron un operativo para intentar localizar el vehículo, presuntamente perteneciente a la Ruta 527, con base en las descripciones proporcionadas por testigos.



Vecinos del lugar identificaron a la víctima de forma preliminar como un vendedor de paletas conocido en la colonia Pueblo Nuevo con el apodo de “El Regañado”.



Elementos de Protección Civil de Apodaca y paramédicos acudieron al sitio, pero solo pudieron confirmar el deceso del hombre debido a las graves lesiones que sufrió. Posteriormente, Servicios Periciales realizó el levantamiento del cuerpo y lo trasladó al anfiteatro del Servicio Médico Forense para las investigaciones correspondientes.



Agentes ministeriales trabajan en la revisión de cámaras de seguridad cercanas para determinar la trayectoria del camión y dar con el paradero del conductor.



Habitantes del sector denunciaron que sobre la carretera Huinalá a Villa de Juárez los camiones urbanos suelen circular a alta velocidad, poniendo en riesgo a peatones y trabajadores que cruzan diariamente por el área.



Las autoridades mantienen abierta la investigación para identificar al operador responsable y confirmar si el vehículo pertenece a la Ruta 527.