Muere hombre arrollado en Libramiento Noreste

La víctima viajaba en un vehículo sedán Chevrolet cuando uno de los neumáticos del lado derecho se ponchó, obligándolo a detener su marcha en el acotamiento.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un automovilista perdió la vida mientras intentaba cambiar un neumático sobre el acotamiento del Libramiento Noreste, en el municipio de García.

El accidente se registró a la altura del kilómetro 11, cerca de la colonia Residencial Privaría Cumbres, en dirección de Escobedo hacia García.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima viajaba en un vehículo sedán Chevrolet cuando uno de los neumáticos del lado derecho se ponchó, obligándolo a detener su marcha en el acotamiento.

Al descender para realizar el cambio de llanta, presuntamente sin colocar señalización preventiva, quedó expuesto al paso de otros vehículos.

Fue en ese momento cuando un automóvil Chevrolet Spark de color azul lo impactó. Según la versión del conductor, al intentar cambiar de carril perdió el control de la unidad, lo que derivó en el atropello del hombre.

La víctima se trata de un hombre de entre 30 y 35 años, no ha sido identificada de manera oficial.