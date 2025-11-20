Muere hombre arrollado en la avenida Miguel Alemán en Apodaca

El hombre buscaba saltar el muro de contención sin advertir que sobre éste había una malla ciclónica, lo que le impidió el paso y lo llevó a intentar retroceder

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un hombre murió luego de ser arrollado por una camioneta mientras intentaba cruzar la Carretera a Miguel Alemán, la noche de este martes, en el municipio de Apodaca.

El accidente ocurrió alrededor de las 22:00 horas, a la altura del kilómetro 26, donde, según los primeros reportes, la víctima —un hombre de aproximadamente cuarenta años— trató de cruzar la vía de norte a sur en un punto donde no está permitido. De acuerdo con las indagatorias, el hombre buscaba saltar el muro de contención sin advertir que sobre éste había una malla ciclónica, lo que le impidió el paso y lo llevó a intentar retroceder.

En ese momento fue impactado por una camioneta Nissan Frontier, cuyo conductor continuó avanzando cerca de 100 metros hasta detenerse en el cruce con la calle Politécnico, donde quedó retenido por oficiales de tránsito debido a los visibles daños en la parte frontal de su vehículo. El automovilista fue identificado como Heriberto “N”.

Elementos de la Fiscalía de Justicia de Nuevo León acudieron al sitio para llevar a cabo las diligencias correspondientes y ordenar el levantamiento del cuerpo, mientras se analiza la mecánica del accidente y la probable responsabilidad del conductor.