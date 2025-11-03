Muere hombre arrollado en Garza Sada; conductor huye de la escena

La víctima intentó cruzar la avenida cuando fue embestida por un vehículo, cuyo conductor se dio a la fuga; el auto fue localizado horas después

Un trágico accidente cobró la vida de un hombre la noche de este domingo, luego de ser arrollado mientras intentaba cruzar la avenida Eugenio Garza Sada, a la altura de la colonia Contry, en Monterrey.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:50 horas, en dirección de norte a sur, justo debajo de un puente peatonal. Testigos indicaron que la víctima cruzó corriendo la vialidad cuando fue impactada por un vehículo que se dio a la fuga a toda velocidad.

Paramédicos de Medical Jonsu acudieron al lugar, donde confirmaron el fallecimiento del hombre. La escena era desgarradora, ya que sus extremidades quedaron esparcidas sobre dos carriles de la circulación, lo que obligó al cierre parcial de la avenida, cerca de la calle Piscis.

Tras una búsqueda en la zona, las autoridades localizaron el automóvil involucrado: un Infiniti Q50 color oscuro, que fue hallado en la calle Topilco y Nautla. En la parte delantera del vehículo se encontraba el torso de la víctima, además de visibles daños en el cofre y el parabrisas.

Elementos de la policía y peritos de tránsito realizaron las labores correspondientes y aseguraron el vehículo como parte de las investigaciones. Hasta el momento no se ha reportado la detención del conductor, por lo que las autoridades mantienen operativos para dar con su paradero.