Muere hombre apuñalado en la colonia Croc de Monterrey

Un hombre perdió la vida tras ser atacado con un arma blanca durante la madrugada de este miércoles en calles de la colonia Croc, al norte de la ciudad.

El hecho ocurrió alrededor de la 01:10 horas, en el cruce de las calles 15 de Abril y Tiró al Blanco, donde vecinos alertaron a las autoridades luego de escuchar una pelea y observar a una persona herida tendida sobre la banqueta.

De acuerdo con testimonios, el presunto agresor habría utilizado un cuchillo para herir a la víctima en múltiples ocasiones, dejándola gravemente lesionada antes de huir del lugar.

Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja Metropolitana, quienes al revisar al afectado confirmaron que ya no contaba con signos vitales debido a las heridas provocadas por arma blanca.

El hombre no fue identificado en el lugar, pero las autoridades informaron que se trataba de una persona de aproximadamente 55 años de edad, de complexión regular y tez moreno claro. Vestía camisa clara y pantalón oscuro al momento del ataque.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales acudieron a realizar el levantamiento de evidencias para iniciar las indagatorias que permitan establecer el móvil del crimen y la identidad del responsable.

El cuerpo fue trasladado al anfiteatro del Hospital Universitario, donde se espera sea identificado por familiares en las próximas horas.