Muere hombre al interior del Hotel Central en Centro de Monterrey

Autoridades investigan la muerte de un hombre que fue encontrado sin vida dentro de una habitación del Hotel Central, ubicado en el cruce de Calzada Victoria y Villa Gómez Norte, en el Centro de Monterrey.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 22:00 horas, cuando personal del establecimiento localizó el cuerpo y dio aviso a las autoridades. De inmediato se desplegó una movilización policiaca y de equipos de emergencia en la zona.

De acuerdo con fuentes cercanas al caso, el hombre no presentaba huellas visibles de violencia, por lo que se espera que los resultados de la autopsia determinen la causa exacta de su fallecimiento.

Durante la madrugada, elementos de la Fiscalía General de Justicia acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado al Servicio Médico Forense.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada oficialmente y las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos.