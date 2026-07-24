Muere hombre al interior de parroquia Santa María Goretti

Uno de los encargados del lugar señaló que la persona se encontraba en uno de los dormitorios, comenzó a sentirse mal y posteriormente se desvaneció

Un hombre identificado como Luis Rodríguez Cárdenas, de 60 años, fue localizado sin vida al interior de las instalaciones de la parroquia Santa María Goretti, en el municipio de Monterrey.

El hecho se registró sobre la avenida Bernardo Reyes, en su cruce con la calle José Luis Mora, en la colonia Bellavista, hasta donde se movilizaron corporaciones de auxilio y seguridad tras el reporte de una persona inconsciente.

De acuerdo con información preliminar, uno de los encargados del lugar señaló que Luis Rodríguez, quien se encontraba en uno de los dormitorios de la parroquia, comenzó a sentirse mal y posteriormente se desvaneció.

Al sitio acudieron elementos de la Policía de Monterrey y paramédicos, quienes, tras valorarlo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Posteriormente arribaron agentes ministeriales para iniciar las investigaciones correspondientes, mientras que personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales realizó el levantamiento de indicios como parte de las diligencias.

De manera extraoficial se informó que el fallecido padecía cirrosis, por lo que no se descarta que la muerte haya sido consecuencia de una enfermedad; sin embargo, esta versión deberá ser confirmada por las autoridades.

Finalmente, se esperaba la llegada del Servicio Médico Forense para el traslado del cuerpo al anfiteatro, donde se le practicará la autopsia de ley que permitirá determinar las causas exactas del fallecimiento.