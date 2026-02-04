Muere hombre al interior de hotel al sur de Monterrey

El hallazgo se registró durante la mañana de este martes al interior de un hotel ubicado sobre la avenida Garza Sada, a la altura de la colonia Villa Los Pinos

Autoridades investigan la muerte de un hombre al interior de un hotel ubicado en la avenida Eugenio Garza Sada, al sur de Monterrey.

Trascendió que la víctima, identificada como Fernando, de 57 años, manifestó sentirse mal al personal del establecimiento.

Al momento en el que habría sufrido complicaciones de salud, se encontraba en un área común del hotel.

Trabajadores solicitaron servicios médicos, sin embargo, a su arribo el hombre ya no presentaba signos vitales.

En el sitio, de forma preliminar, se descartó que se tratase de una muerte violenta pues no se encontraron indicios en ese sentido.

Una fuente informó que Fernando sufría de diabetes, por lo que se presume que el fallecimiento ocurrió a causa de la comorbilidad.

Tras ser declarado sin vida, elementos de Fuerza Civil custodiaron la zona hasta el arribo de los servicios periciales.

El incidente ocurrió en el Holiday Inn Express que se encuentra en el sentido de circulación sur, a pocos metros del cruce con la avenida Alfonso Reyes.