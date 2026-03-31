Muere hombre al interior de cantina en Santa Catarina

La víctima fue identificada como Juan Reyna, de 60 años, quien presuntamente habitaba en ese mismo sector. El hombre no contaba con huellas de violencia

Autoridades investigan la muerte de un hombre registrada al interior de una cantina en la colonia La Fama, en el municipio de Santa Catarina, lo que generó movilización de cuerpos de auxilio y seguridad en la zona.

El hecho fue reportado en un establecimiento ubicado sobre la calle Hidalgo, conocido como “El Padrino”, donde se alertó sobre una persona inconsciente dentro del lugar. Tras el reporte, al sitio acudieron paramédicos para brindar atención.

A su llegada, los cuerpos de emergencia confirmaron que el hombre ya no contaba con signos de vida. La víctima fue identificada como Juan Reyna, de 60 años, quien presuntamente habitaba en ese mismo sector.

De acuerdo con información preliminar, el hombre no presentaba huellas visibles de violencia, por lo que serán las autoridades correspondientes quienes determinen las causas del fallecimiento a través de las investigaciones y estudios periciales.

El área fue acordonada por elementos de seguridad, mientras se llevaban a cabo las diligencias necesarias para esclarecer lo ocurrido al interior del establecimiento.