Muere hombre al ingresar a hospital tras ataque en Juárez

Un hombre falleció al ingresar al Hospital General tras haber sido atacado a balazos en calles de la colonia Vistas de San Juan.

La violencia volvió a sacudir al municipio de Juárez la noche del domingo, luego de que un hombre falleciera al ingresar al Hospital General tras haber sido atacado a balazos en calles de la colonia Vistas de San Juan.

De acuerdo con versiones preliminares, el ataque ocurrió alrededor de las 23:30 horas en la calle Gorrión, donde vecinos alertaron sobre detonaciones de arma de fuego y la presencia de un hombre herido.

Paramédicos acudieron al lugar y trasladaron a la víctima aún con vida al nosocomio, sin embargo, al arribar ya no presentaba signos vitales, por lo que se declaró su fallecimiento.

La zona permaneció acordonada durante la madrugada, mientras peritos realizaban la recolección de indicios y testimonios que ayuden a esclarecer la agresión.

Hasta el momento no se ha revelado la identidad de la víctima, y las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar el móvil del ataque y dar con los responsables.