Muere hombre al cruzar Carretera Nacional; conductora es retenida

Un hombre murió durante la madrugada de este jueves, luego de ser arrollado cuando presuntamente intentaba cruzar la Carretera Nacional, a la altura de la colonia Villa Roja, al sur de Monterrey.
El accidente fue reportado alrededor de las 1:30 horas, cuando el hombre habría intentado atravesar la vialidad en un punto donde se encuentra un puente peatonal a varios metros del lugar.
De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo involucrado circulaba en dirección de sur a norte cuando impactó al peatón. La conductora habría señalado a las autoridades que observó al hombre sobre la vialidad apenas unos metros antes de la colisión, pero no logró frenar a tiempo para evitar el impacto.
Paramédicos de la Cruz Roja y elementos de Protección Civil de Monterrey acudieron al sitio para brindarle atención al hombre; sin embargo, tras revisarlo, confirmaron que ya no presentaba signos vitales.
La zona permaneció acordonada mientras se realizaban las diligencias correspondientes y se recababan evidencias para establecer cómo ocurrió el accidente.
La conductora involucrada quedó retenida en el lugar mientras se determina su situación jurídica. Agentes investigadores y peritos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León realizan las indagatorias para esclarecer el accidente.