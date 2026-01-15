Muere hombre al caerle caja de tráiler encima en Allende

Los hechos se registraron en avenida Los Pinos de la comunidad Los Adinos, en una línea de transporte denominada Fletes Tamez.

Una persona murió al caerle una caja de tráiler encima en Allende; las autoridades policiacas investigan el suceso.

En el lugar declararon que el hombre se encontraba trabajando en el taller de la línea cuando ocurrió el accidente.

Señalaron que presuntamente se le venció el gato hidráulico, lo que ocasionó que le cayera la caja encima.

Al lugar arribaron los cuerpos de emergencia para brindarle los primeros auxilios; sin embargo, ya no contaba con signos de vida.

Espera la llegada de elementos del departamento de periciales, así como el servicio médico forense para el traslado del cuerpo al anfiteatro.