Muere hombre al caer del décimo piso de un edificio en San Pedro

Serán las autoridades periciales las encargadas de realizar las investigaciones correspondientes para determinar cómo ocurrió la caída.

Un hombre de aproximadamente 60 años perdió la vida luego de caer desde el balcón de un departamento ubicado en el décimo piso de la torre Chipinque, en el municipio de San Pedro.

El accidente se registró en la torre Chipinque 420, ubicada sobre la avenida Valle de San Ángel, en la colonia del mismo nombre.

De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, la víctima presuntamente se encontraba limpiando uno de los ventanales del departamento donde laboraba, cuando este se abrió y cayó hasta la parte baja del edificio.

Al arribar, los rescatistas confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

En el sitio también acudieron elementos de Protección Civil de San Pedro, Policía municipal, agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, quienes realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer cómo ocurrió el accidente.