Muere hombre ahogado presuntamente en estado de ebriedad

Por: Esmeralda Valdez 10 Mayo 2026, 17:01 Compartir

Autoridades mantienen las indagatorias para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar las circunstancias exactas de la muerte

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Desde temprana hora, la zona permanece acordonada por elementos de Tránsito y Protección Civil de Juárez, mientras se espera la llegada de personal de Servicios Periciales para realizar las investigaciones correspondientes. De acuerdo con versiones de familiares, el ahora fallecido, quien aún no ha sido identificado pero aproximadamente tendría 25 años, habría llegado al lugar alrededor de las 19:00 horas del sábado en compañía de un amigo, quien presuntamente lo dejó en el sitio. Testigos señalaron que el hombre presuntamente se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas con varias personas desde la noche anterior y que posteriormente habrían comenzado a lanzarse clavados al agua, momento en el que ya no lograron verlo salir. Autoridades mantienen las indagatorias para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar las circunstancias exactas de la muerte.