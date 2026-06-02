Muere hombre ahogado en Río Ramos en Allende

De acuerdo a datos preliminares de las autoridades señalaron que se trata de una persona del sexo masculino de aproximadamente 35 a 45 años.

Un hombre murió ahogado en el río Ramos en el municipio de Allende cuando se encontraba de paseo en el paraje.

Los acontecimientos se registraron en camino al Fraile a la altura de la comunidad las Puentes en el Río Ramos en el citado municipio.

De acuerdo a datos preliminares de las autoridades señalaron que se trata de una persona del sexo masculino de aproximadamente 35 a 45 años de edad originario de San Luis Potosí.

El hombre se encontraba con otras personas y se adentró a las aguas del Río a 15 metros de distancia.

Las personas quienes lo acompañaban observaron que se sumergió en el agua y al no salir de un área profunda, solicitaron ayuda a los cuerpos de emergencia.

Protección civil acudió al sitio y lograron sacar el cuerpo para brindarle los primeros auxilios sin embargo ya no contaba con signo de vida.

El cuerpo fue trasladado al anfiteatro del servicio médico forense.