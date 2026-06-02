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Muere hombre ahogado en Río Ramos en Allende

Por: Alejandro García

01 Junio 2026, 22:56

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De acuerdo a datos preliminares de las autoridades señalaron que se trata de una persona del sexo masculino de aproximadamente 35 a 45 años.

Muere hombre ahogado en Río Ramos en Allende

Un hombre murió ahogado en el río Ramos en el municipio de Allende cuando se encontraba de paseo en el paraje. 

Los acontecimientos se registraron en camino al Fraile a la altura de la comunidad las Puentes en el Río Ramos en el citado municipio.

De acuerdo a datos preliminares de las autoridades señalaron que se trata de una persona del sexo masculino de aproximadamente 35 a 45 años de edad originario de San Luis Potosí.

El hombre se encontraba con otras personas y se adentró a las aguas del Río a 15 metros de distancia.

Las personas quienes lo acompañaban observaron que se sumergió en el agua y al no salir de un área profunda, solicitaron ayuda a los cuerpos de emergencia.

Protección civil acudió al sitio y lograron sacar el cuerpo para brindarle los primeros auxilios sin embargo ya no contaba con signo de vida.

El cuerpo fue trasladado al anfiteatro del servicio médico forense.

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