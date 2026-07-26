Muere hombre ahogado en el río Ramos entre Allende y Montemorelos

De acuerdo a las declaraciones de sus amigos uno de ellos de 58 años de edad aproximadamente se encontraba en el interior del agua nadando y empezó a vomitar

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Un grupo de hombres se encontraban disfrutando y conviviendo una tarde en un río colindante entre Allende y Montemorelos y uno de sus compañeros murió ahogado.

De acuerdo a la información preliminar de las autoridades los acontecimientos se registraron alrededor de las 12:32 horas del sábado.

Hombre presentó malestares mientras nadaba

El grupo de personas llegaron a la comunidad El Sauz que se encuentra colindante entre Allende y Montemorelos donde disfrutaban del Paraje turístico río Ramos.

De acuerdo a las declaraciones de sus amigos uno de ellos de 58 años de edad aproximadamente se encontraba en el interior del agua nadando y empezó a vomitar.

Entre varios lo sacaron a orilla del río y se percatan que ya no contaba con signos vitales.

Rescatistas confirmaron el fallecimiento

Al lugar arribaron personal de Protección Civil de Allende, coordinados con Montemorelos al revisarlo señalaron que ya nada se pudo hacer pues ya no tenía signos de vida.

En el lugar esperan la llegada de elementos del departamento de periciales y posteriormente la unidad del servicio médico forense para el traslado del cuerpo al anfiteatro.

Las causas de su muerte quedaron las reservas de la autopsia de ley.