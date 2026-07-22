Muere hombre afuera de la iglesia María Goretti en Monterrey

Personas que pernoctaban junto a él intentaron despertarlo; sin embargo, al no obtener respuesta, solicitaron el apoyo de elementos de la Policía de Monterrey

Un hombre de entre 55 y 60 años de edad fue localizado sin vida la mañana de este martes a un costado de la iglesia María Goretti, ubicada en el cruce de la calle Miguel Nieto y la avenida Bernardo Reyes, en el municipio de Monterrey.

Los hechos fueron reportados alrededor de las 7:00 de la mañana, cuando personas que pernoctaban junto a él intentaron despertarlo; sin embargo, al no obtener respuesta, solicitaron el apoyo de elementos de la Policía de Monterrey que se encontraban en la zona.

Tras la valoración inicial, los oficiales solicitaron la presencia de cuerpos de auxilio. Paramédicos acudieron al sitio y, luego de revisar al hombre, confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

De acuerdo con personas que se encontraban en el lugar, el fallecido aparentemente padecía enfermedades crónicas. Su cuerpo fue localizado dentro de una casa de campaña improvisada con lonas y colchonetas, instalada sobre la banqueta, en la parte posterior del templo.

De manera extraoficial, trascendió que el hombre era conocido como Jesús entre las personas que convivían con él en la zona; sin embargo, serán las autoridades ministeriales quienes confirmen oficialmente su identidad.

Al sitio arribaron elementos de Protección Civil de Monterrey, paramédicos de la Cruz Roja y policías municipales, quienes resguardaron el área en espera de las autoridades ministeriales.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales realizó las diligencias correspondientes para integrar la investigación y ordenar el levantamiento del cuerpo, con el fin de determinar de manera oficial la causa del fallecimiento e identificar plenamente a la víctima.