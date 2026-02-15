Muere hombre a las afueras de una farmacia en Guadalupe

De acuerdo con un testigo, minutos antes del hallazgo el hombre fue visto deambulando por la zona en aparente estado de desorientación

Un hombre perdió la vida la noche de este jueves a las afueras de una farmacia ubicada en el cruce de la avenida Plutarco Elías Calles y la calle México, en la colonia Valle de las Sabinas, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

El hecho fue reportado alrededor de las 21:00 horas, luego de que se alertara a las corporaciones de auxilio sobre una persona inconsciente al exterior del establecimiento. A la llegada de los cuerpos de emergencia, se confirmó que el hombre ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con un testigo, minutos antes del hallazgo el hombre fue visto deambulando por la zona en aparente estado de desorientación, lo que abrió una nueva línea de investigación, ya que se presume que pudo haber sufrido una caída y golpearse contra el cordón de una banqueta, lo que habría derivado en las lesiones observadas.

La víctima, de entre 45 y 50 años de edad, vestía chamarra negra, camisa negra, pantalón negro y zapatos negros. A un costado del cuerpo fueron localizadas manchas de sangre, por lo que las autoridades no descartan ninguna hipótesis y mantienen abiertas las indagatorias.

Elementos de Protección Civil acudieron al sitio tras el reporte inicial y, posteriormente, el área fue acordonada para permitir las diligencias correspondientes. Peritos de la Fiscalía realizaron el levantamiento de indicios y el cuerpo fue trasladado para la práctica de los estudios forenses, a fin de determinar con precisión las causas del fallecimiento.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos.