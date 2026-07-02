Muere hombre a balazos en la colonia 'Prolongación Azteca'

La víctima se encontraba sobre la vía pública cuando fue atacada por personas aún no identificadas, quienes tras la agresión huyeron del lugar.

Un hombre fue asesinado a balazos durante la madrugada de este miércoles, en calles de la colonia 'Prolongación Azteca', al norponiente de Monterrey.

Los hechos se registraron en el cruce de Prolongación Aztlán y la calle C9, donde vecinos del sector reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego, lo que generó una fuerte movilización de cuerpos de auxilio y corporaciones de seguridad.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima se encontraba sobre la vía pública cuando fue atacada por personas aún no identificadas, quienes tras la agresión huyeron del lugar.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio para brindar atención al lesionado, un hombre de aproximadamente 30 años de edad, quien se encontraba sin camisa y vestía un pantalón de mezclilla. Sin embargo, tras su valoración confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

De manera extraoficial, trascendió que la víctima presentaba al menos tres impactos de arma de fuego en distintas partes del cuerpo.

En la escena también fueron localizados varios casquillos percutidos, los cuales quedaron esparcidos sobre la carpeta asfáltica y fueron asegurados como parte de las investigaciones.

La zona permaneció acordonada por elementos de la Fuerza Civil y agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones mientras personal del Servicio Médico Forense realizaba el levantamiento del cuerpo e iniciaba las indagatorias correspondientes.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas en relación con este ataque.