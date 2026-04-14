Muere hombre a balazos afuera de jardín de niños

Elementos de la policía municipal y de la Agencia Estatal de Investigaciones, arribaron a la zona acordonado el perímetro, para comenzar con las investigaciones

A plena vista de todos y a las afueras de un jardín de niños, un joven de tan solo 20 años moría tras ser víctima de un ataque a balazos.

Las ráfagas de balazos irrumpieron la tranquilidad de la tarde en un sector señalado como inseguro, en el cruce de las calles Cuarzo y Platino, en la colonia Residencial Los Parques, García donde se ubica el Jardin De Niños Dante Alighieri.

El cuerpo de hombre identificado como Predo Rico de 20 años, quedo tendido sin vida en plena vía pública, movilizando a corporaciones policiacas y cuerpos de auxilio.

Elementos de la policía municipal y de la Agencia Estatal de Investigaciones, arribaron a la zona acordonado el perímetro, para comenzar con las investigaciones.

Peritos del instituto de criminalística y servicios periciales realizaron la recolección de casquillos y evidencias para tratar de dar con los responsables.