Muere guardia de seguridad tras caída en Centro de Monterrey

Una de las líneas de investigación apunta a que el trabajador pudo haber sufrido un paro cardiorrespiratorio que provocó que se desvaneciera

Un guardia de seguridad perdió la vida durante la mañana de este lunes al interior de una empresa de seguridad privada, luego de presuntamente desvanecerse y caer, golpeándose la cabeza contra una plataforma metálica, en el Centro de Monterrey.

El incidente fue reportado alrededor de las 06:00 horas en el inmueble ubicado en el cruce de las calles Sevilla y Rhin, donde compañeros del trabajador solicitaron el apoyo de los cuerpos de auxilio tras verlo inconsciente.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Monterrey y paramédicos de la Cruz Roja, quienes iniciaron las maniobras de atención; sin embargo, tras la valoración médica confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

La víctima fue identificada como Jorge Alberto Portillo, de 61 años.

De acuerdo con los primeros reportes, una de las líneas de investigación apunta a que el trabajador pudo haber sufrido un paro cardiorrespiratorio que provocó que se desvaneciera y posteriormente cayera, impactando la cabeza contra una plataforma, lo que habría agravado su condición.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes, recabar evidencias y determinar mediante la necropsia la causa exacta del fallecimiento.