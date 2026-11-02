Muere estudiante de 17 años tras carrera de 5K en Monterrey

Un alumno de la Preparatoria Emiliano Zapata cayó inconsciente este domingo en la avenida Rodrigo Gómez y falleció en el hospital de Monterrey.

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Un estudiante de apenas 17 años perdió la vida luego de desvanecerse cuando participaba en una carrera de 5K organizada en el municipio de Monterrey.

La víctima fue identificada como José Roman Hernandez Vazquez, alumno de la Preparatoria Emiliano Zapata.

De acuerdo con testigos, los hechos ocurrieron durante la mañana de este domingo, cuando los primeros participantes comenzaban a llegar a la meta y, repentinamente, el joven presentó malestares y cayó inconsciente sobre la avenida Rodrigo Gómez.

El joven fue trasladado en una patrulla de la Policía de Monterrey al Hospital Tierra y Libertad.

Sin embargo, al arribar al nosocomio, el personal médico confirmó que el adolescente ya no contaba con signos vitales.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente la causa del fallecimiento.