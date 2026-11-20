Un estudiante murió atropellado cuando presuntamente intentaba cruzar la carretera a Nuevo Laredo, a la altura del kilómetro 27, en Ciénega de Flores.

Un joven estudiante perdió la vida tras ser atropellado cuando presuntamente intentaba cruzar la carretera a Nuevo Laredo, a la altura del kilómetro 27, en el municipio de Ciénega de Flores.

El accidente ocurrió en dirección hacia Monterrey, donde, de acuerdo con información preliminar, el joven, quien aparentemente vestía el uniforme del Colegio Ciudadano, fue embestido por un vehículo cuyo conductor presuntamente circulaba a exceso de velocidad.

Debido al impacto, el estudiante perdió la vida de manera inmediata y quedó tendido sobre la carpeta asfáltica.

El hecho ocurrió a pesar de que a menos de 80 metros del punto del accidente se encuentra un puente peatonal.

Al sitio acudieron elementos de Fuerza Civil, quienes resguardaron la zona, mientras que personal de Servicios Periciales realizó el levantamiento de indicios para iniciar las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad del fallecido ni si efectivamente pertenecía al plantel educativo mencionado.

Las diligencias provocaron el cierre parcial de uno de los carriles de circulación, mientras se realizaban los trabajos periciales.