Muere en hospital tras ataque a balazos en Los Remates

Un hombre murió en el Hospital Universitario tras ser baleado por sujetos armados frente a un tractocamión en la colonia Los Remates.

Un hombre que fue atacado a balazos mientras se encontraba al exterior de un domicilio en la colonia Los Remates, al sur de Monterrey, murió horas después de recibir atención médica en el Hospital Universitario.

La agresión ocurrió al filo de las 00:20 hora sobre la calle 2da Privada Valle Azul , y Valle del Centro, donde hombres armados dispararon en repetidas ocasiones contra la víctima cuando permanecía frente a un tractocamión.

Tras el ataque, familiares y cuerpos de auxilio lo trasladaron de urgencia a la Clínica María Luisa Tec y, debido a la gravedad de las lesiones, posteriormente fue llevado al Hospital Universitario, donde durante la mañana de este jueves se confirmó su fallecimiento.

La víctima fue identificada de manera extraoficial como Luis Miguel Durán, de 26 años de edad, quien sufrió al menos un impacto de bala en el abdomen.

Durante la agresión, un camión de volteo que se encontraba estacionado en el lugar también resultó con daños provocados por los proyectiles.

Elementos de la Policía de Monterrey y de la Agencia Estatal de Investigaciones acudieron al sitio para recabar indicios, mientras personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales realizó el procesamiento de la escena.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León abrió una carpeta de investigación para esclarecer el móvil del ataque e identificar a los responsables.