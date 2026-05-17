Muere en hospital hombre tras accidente en Montemorelos

Con lesiones de consideración fue trasladado al hospital General de Montemorelos y pretendían trasladarlo vía aérea a la ciudad de Monterrey.

El hombre que participó en un accidente vial durante esta mañana en carretera nacional en Montemorelos murió en el hospital.

Como Jesús Roberto Tello Rodríguez de 39 años fue identificada la persona que viajaba en una camioneta que volcó en Carretera Nacional a la altura de Canoas.

Con lesiones de consideración fue trasladado al hospital General de Montemorelos y pretendían trasladarlo vía aérea a la ciudad de Monterrey, sin embargo por las heridas de consideración que presentaba falleció ya nada pudieron hacer.

Elementos del departamento y Peritos Viales de la Fiscalía recabaron datos del accidente.

Señalaron que el hombre era originario del sur del Estado.