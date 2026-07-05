Muere en choque frontal entre tráiler y camioneta en Cadereyta

Un choque frontal entre un tráiler y una camioneta se registró en el Periférico a Monterrey, a la altura de la comunidad El Portal San Rafael, en Cadereyta

Un choque entre dos vehículos se registró en la carretera autopista Periférico a Monterrey, en Cadereyta; en el lugar perdió la vida una persona.

El accidente se registró en el periférico Monterrey antes de llegar a la comunidad El Portal San Rafael en Cadereyta.

De acuerdo a la información que trasciende, señalaron que fueron dos los vehículos participantes los que chocaron de manera frontal, un tráiler y una camioneta cabina y media.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar del accidente para rescatar a los ocupantes de los vehículos participantes en el accidente.

Con equipo de rescate urbano realizaron las maniobras los paramédicos de la Cruz Roja.

El tramo de la carretera se mantiene cerrado en tanto realizan las maniobras para el rescate del cuerpo que quedó en el lugar.

Hasta el momento no se maneja identidad de las personas que participaron en el accidente y de la persona que falleció en el choque.