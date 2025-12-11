Muere en celdas de la Policía de El Carmen hombre detenido

El fallecido estaba relacionado con un ataque con machete contra el empleado de una compañía de grúas, así como con el incendio a un domicilio

Un hombre que había sido detenido por policías municipales de El Carmen, Nuevo León, murió al interior de las celdas de la Secretaría de Seguridad, en un caso que ya es investigado por autoridades estatales.

El fallecido estaba relacionado con un ataque con machete contra un empleado de una compañía de grúas, así como con un incendio en el domicilio de la víctima.

De acuerdo con reportes extraoficiales, el hombre había sido perseguido por autoridades mientras viajaba en motocicleta tras el ataque, durante la huida habría derrapado y sufrido golpes antes de ser arrestado.

Tras su detención habría sido atendido en una clínica ubicada en Escobedo, posteriormente a la Fiscalia General de Justicia ubicada en Gonzalitos, en Monterrey, y finalmente hasta la Secretaria de Seguridad Pública en El Carmen.

El Gobierno de El Carmen informó mediante un comunicado que, una vez en las celdas, el detenido manifestó sentirse mal y posteriormente se desvaneció.

Personal de Protección Civil confirmó que ya no contaba con signos vitales al brindarle auxilio.

El municipio señaló que las investigaciones para determinar la causa de muerte están en curso y aseguró que colaborará con las autoridades competentes.

Mientras tanto, la Fiscalía analiza el proceso de detención, el estado físico del detenido y el manejo del caso desde su captura hasta su fallecimiento.