Muere embarazada tras accidente vial en Montemorelos

Mujer embarazada muere en Hospital de Montemorelos tras resultar lesionada en accidente vial sobre carretera Cadereyta-Allende.

Una mujer embarazada que ingresó de urgencias al Hospital General de Montemorelos tras participar en un accidente vial perdió la vida cuando era atendida en el hospital.

Después de participar en un accidente vial registrado durante la madrugada del domingo sobre la carretera Cadereyta en dirección Allende, a la altura de la comunidad llamada Los Ébanos.

Señalaron que la mujer embarazada identificada como Karime Ramos ingresó junto con dos personas más cuando participaron en un accidente de choque por alcance.

Después del accidente, los tres participantes que resultaron lesionados fueron trasladados al Hospital General de Montemorelos para que recibieran atención médica.

Sin embargo, señalaron que horas después se reportó que la mujer embarazada murió cuando era atendida por el personal médico.

Las autoridades investigan las causas del accidente y si en el sitio se investiga a presuntos responsables del choque.