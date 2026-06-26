Muere detenido por presunto infarto en celdas de Monterrey

El hombre había sido detenido el pasado miércoles en la colonia La Esperanza por el delito de violencia familiar, tras presuntamente agredir a su madre

Juan Pablo, de 52 años de edad, murió por un presunto infarto al interior de las celdas de las instalaciones de la Policía de Monterrey, ubicadas en la colonia Del Norte, cuando se encontraba a disposición del Ministerio Público.

El hombre había sido detenido el pasado miércoles en la colonia La Esperanza por el delito de violencia familiar, tras presuntamente agredir a su madre.

De acuerdo con la autoridad, al momento de su ingreso a la secretaría de seguridad pública del municipio, no refirió padecimientos médicos tras ser cuestionado mediante el protocolo correspondiente.

Se informó que además contaba con siete detenciones previas por faltas administrativas.

Fue durante la mañana de este jueves cuando el detenido comenzó a sentirse mal y presentó convulsiones, por lo que acudió el médico en turno para brindarle atención inicial.

Posteriormente se solicitó el apoyo de cuerpos de auxilio; al sitio arribaron elementos de Protección Civil y paramédicos de Cruz Roja, quienes le practicaron maniobras de Reanimación Cardio Pulmonar, sin obtener una respuesta favorable.

Minutos después se confirmó el fallecimiento del ciudadano.

Ante la situación, los hechos fueron notificados a la Fiscalía General de Justicia del Estado para las indagatorias correspondientes y determinar la causa oficial de la muerte.