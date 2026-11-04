Muere conductora tras estrellarse contra poste en Av. Gonzalitos

La neblina registrada durante la madrugada en Monterrey pudo haber influido en que la conductora perdiera el control y chocara contra el cordón divisorio.

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Una mujer perdió la vida y otra más resultó gravemente lesionada luego de protagonizar un aparatoso accidente vial durante la madrugada de este martes sobre la avenida Gonzalitos, en el municipio de Monterrey.

El percance ocurrió alrededor de las 3:00 de la mañana, sobre los carriles de circulación de sur a norte, a unos metros del cruce con la avenida Ruiz Cortines, en la colonia Mitras Norte.

De acuerdo con los primeros reportes, la conductora de un automóvil Chevrolet en color plata presuntamente circulaba a exceso de velocidad, cuando perdió el control de la unidad, impactó inicialmente contra el cordón divisorio de carriles y posteriormente subió a la banqueta, donde recorrió varios metros hasta estrellarse contra un poste de concreto, aparentemente perteneciente a la Comisión Federal de Electricidad.

Tras el impacto, el vehículo quedó en sentido contrario a la circulación y dejó a su paso diversas partes de la carrocería, además de ocasionar daños en algunos inmuebles de la zona.

La conductora, de entre 20 y 25 años de edad, perdió la vida en el lugar, mientras que su acompañante, identificada extraoficialmente como Yoselin Zapata, de 19 años, terminó con lesiones de gravedad y fue trasladada por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana al Hospital de Zona número 21 del IMSS.

Al sitio también arribaron elementos de la Policía y Tránsito de Monterrey, quienes acordonaron un amplio perímetro para facilitar las labores de los agentes del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, encargados de recabar los indicios para esclarecer las causas del accidente.

Finalmente, poco antes de las 6:00 de la mañana, el cuerpo de la conductora fue trasladado al Servicio Médico Forense.

Aún se desconoce qué provocó que la mujer perdiera el control, además si conducía bajo los efectos de alguna sustancia. Lo que sí, es que durante la madrugada se registró neblina en dicha zona del municipio de Monterrey por lo que esta pudo haber influido en que la conductora no observó a tiempo el cordón divisorio.